Layers of Fear: Technik-Analyse zur Switch-2-Umsetzung

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite von "Layers of Fear" für Switch 2 beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik der Switch-2-Fassung von "Layers of Fear" über 26 Minuten lang thematisiert. Dabei hebt man die schicke Optik hervor, welche durch die Unreal Engine 5 auf die Beine gestellt wird. Zudem wird lobend festgestellt, dass der Horrortitel aus der Ego-Perspektive auf der aktuellen Nintendo-Hardware 60 Bilder pro Sekunde anpeilt.

Die Switch-2-Version von "Layers of Fear" wurde bereits Ende November mit einem Release Date Trailer angekündigt. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Layers of Fear" erschien am 15. Juni 2023 für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch 2 folgte am 19. Dezember 2025.