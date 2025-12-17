Laysara: Summit Kingdom: Februar-Termin für die Konsolenfassungen

Publisher Nejcraft und Entwickler Quite OK Games haben einen Releasetermin für die Konsolenumsetzungen von "Laysara: Summit Kingdom" verkündet. So werden diese im kommenden Februar erscheinen.

Konkret wird "Laysara: Summit Kingdom" ab 27. Februar 2026 auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch erhältlich sein. Über eventuelle Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen wurde nichts gesagt, aber für PS5 und Switch wird der Titel verpackt erscheinen.

Die Konsolenfassungen von "Laysara: Summit Kingdom" waren im Oktober vorgestellt worden. Damals hatte man einen ersten Trailer gezeigt. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Laysara: Summit Kingdom" erschien bereits am 10. April 2024 für den PC.