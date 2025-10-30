Laysara: Summit Kingdom: Weitere Versionen kommen

Publisher Nejcraft und Entwickler Quite OK Games kündigen "Laysara: Summit Kingdom" für weitere Systeme an. Einen Trailer dazu hatte m,an auch parat.

So ist "Laysara: Summit Kingdom" auch für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch in der Mache. Einen Releasetermin für die Portierungen gibt es leider noch nicht.

In "Laysara: Summit Kingdom" entsteht ein Städtebau-Erlebnis, das uns in die Höhen einer gewaltigen Bergwelt führt. Nach der Vertreibung aus dem Flachland errichtet ein Stamm in unwirtlicher Umgebung frische Siedlungen, welche mit begrenzten Ressourcen, harschem Klima und Lawinengefahr zurechtkommen müssen.

Jede Karte bietet dabei eigene geografische Herausforderungen, von fruchtbaren Tälern bis hin zu eisigen Gletschern. Komplexe Produktionsketten, soziale Bedürfnisse und ein ausgeklügeltes Transportnetzwerk bestimmen zudem das Wachstum der Berggemeinden. Strassen, Brücken und Aufzüge verbinden entfernte Gebiete, während Handel zwischen den Siedlungen simultan den Nachschub sichert. Besonders imposant sind die dynamischen Lawinen, welche durch geschickte Planung, Aufforstung oder Schutzwälle kontrolliert werden können.

Wer alle Elemente meistert, errichtet am Ende den imposanten Gipfeltempel als Symbol menschlicher Ausdauer. Auf Kämpfe verzichtet der Titel bewusst und konzentriert sich okmplett auf Aufbau, Wirtschaft und Überleben in einer feindlichen, aber majestätischen Landschaft.

"Laysara: Summit Kingdom" erschien bereits am 10. April 2024 für den PC.