Little Big Adventure: Twinsen’s Quest terminiert

Microids hat einen konkreten Releasetermin für "Little Big Adventure: Twinsen’s Quest" verkündet. Demnach müssen wir uns noch bis November gedulden.

So ist "Little Big Adventure: Twinsen’s Quest" ab 14. November erhältlich. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und der PC genannt.

"Little Big Adventure: Twinsen's Quest" entführt uns in die skurrile Welt von Twinsun, einem Planeten, der zwischen Magie und Technologie schwebt. Dieses Remake des Klassikers aus den Neunzigern präsentiert sich mit überarbeiteten Grafiken, verbesserter Musik und erweitertem Gameplay.

Wir übernehmen darin die Rolle von Twinsen, einem jungen Helden, welcher vom Schicksal auserwählt wurde, die finsteren Pläne von Dr. Funfrock und seiner Klonarmee zu durchkreuzen. Bewaffnet mit einem magischen Ball navigieren wir ihn durch verschiedene Landschaften, lösen komplexe Rätsel und bekämpfen mächtige Gegner.

"Little Big Adventure: Twinsen's Quest" war im Juni angekündigt worden.