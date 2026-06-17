Leafy Corner: Termin steht fest

Entwickler Fireline Games hat einen Releasetermin für "Leafy Corner" verkündet. Demnach ist es im kommenden Monat soweit.

Konkret wird "Leafy Corner" ab 30. Juli erhältlich sein. Als Plattformen werden PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und der PC angegeben. Unklar ist noch, ob irgendwann auch Fassungen für PS4 und Switch 2 folgen werden. Mobile-Umsetzungen wären natürlich theoretisch ebenfalls möglich.

Einen schicken Trailer zu "Leafy Corner" gibt es jetzt schon zu sehen. Dieser transportiert 38 Sekunden lang wunderbar die Atmosphäre der entspannenden Simulation und erklärt gleichzeitig das spielerische Grundgerüst.

"Leafy Corner" war im September 2025 erstmals vorgestellt worden.