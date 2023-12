Entlassungen bei League of Geeks

Auch bei League of Geeks ist es mittlerweile leider zu Entlassungen gekommen. Dies hat weitreichende Folgen.

So wurden 50 Prozent der Mitarbeiter von League of Geeks entlassen. Als Konsequenz daraus wurde die Entwicklung von "Jumplight Odyssey" erstmal auf unbestimmte Zeit pausiert. Mit dem kommenden Update soll allerdings ein weitestgehend fertiges Produkt zur Verfügung stehen, welches sich im Idealfall wie eine Vollversion anfühlt.

Director Trent Kusters sagte dazu in einem offiziellen Statement:

"Obwohl unser Engagement für unsere geliebte Raumschiff-Abenteuer-Simulation ungebrochen ist, haben uns die rapide steigenden Betriebskosten, der sich verschlechternde AUD/USD-Wechselkurs, die schlechten Early-Access-Verkäufe und der beispiellose Entzug von Finanzierungsmöglichkeiten in der gesamten Branche in eine Lage gebracht, in der wir derzeit nicht in der Lage sind, die Betriebskosten bis zur Veröffentlichung von v1.0, die für das zweite Quartal 2024 geplant war, zu tragen."