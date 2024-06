League of Geeks legt Winterschlaf ein

Der Entwickler League of Geeks kündigt an, dass man von nun an einen Winterschlaf einlegen wird. Dies ist eine Konsequenz aus den Entlassungen im vergangenen Dezember, wo rund 50 Prozent der kompletten Belegschaft ihren Job verlor.

Nun gibt man bekannt, dass sich die wirtschaftliche Situation des Studios nicht verbessert hat und man deshalb diese Entscheidung getroffen hat. Alle Spiele des Entwicklers bleiben online und werden weiter unterstützt, aber die aktive Entwicklung daran pausiert. "Jumplight Odyssey" soll sogar innerhalb der nächsten zwölf Monate das Early-Access-Stadium verlassen.

Das offizielle Statement der Mitgründer Ty Carey, Blake Mizzi und Trent Kusters liest sich folgendermassen:

"Nach über 13 Jahren als völlig unabhängiges Studio und angesichts der derzeitigen wirtschaftlichen Lage im Spielebereich haben wir beschlossen, LoG für die absehbare Zukunft in den Winterschlaf zu versetzen und eine längere Auszeit zu nehmen. Die grosse Mehrheit unseres Teams hat sich neuen, aufregenden Aufgaben zugewandt, und diejenigen, die übrig geblieben sind, werden in den nächsten Monaten eine wohlverdiente Pause einlegen. Wir sind uns nicht sicher, wann (oder ob) wir dieses grossartige Biest wieder auferstehen lassen werden, aber wir sind unglaublich stolz auf alles, was wir erreicht haben, sowohl auf die Erfahrungen, die wir gemeinsam geschaffen haben, als auch auf die grossartigen Entwickler, die LoG zu einer Entwicklungsumgebung von Weltklasse gemacht haben, auf die Kollegen, die wir auf unserem Weg inspiriert haben, und natürlich auf die Mitglieder der Community, die an das geglaubt haben, was wir gemacht haben, wie wir es gemacht haben, und die uns in dieser Überzeugung tatkräftig unterstützt haben."

League of Geeks wurde im Januar 2011 gegründet und ist vor allem für die Entwicklung von "Armello", "Jumplight Odyssey" und "Solium Infernum" bekannt.