Legacy of Kain: Ascendance angekündigt

Publisher Crystal Dynamics und Entwickler Bit Bot Media stellen "Legacy of Kain: Ascendance" vor. Was sich dahinter verbirgt, verrät der erste Trailer.

Besagter Trailer stimmt uns 42 Sekunden lang mit düsteren Bildern auf "Legacy of Kain: Ascendance" ein. Dabei wird eine flotte Mischung aus Gameplay und Story-Sequenzen gezeigt.

Bei "Legacy of Kain: Ascendance" handelt es sich um ein schnelles 2D-Action-Plattformspiel, welches sich um vertikale Bewegungen, flüssige Kämpfe und geschicktes Spielen dreht. Die düstere Fantasiewelt von Nosgoth wird darin durch animierte Zwischensequenzen und wunderschön gestaltete Pixelkunst zum Leben erweckt. Jedes Level ist dabei voller Herausforderungen und Rätsel, die nahtlos in Kämpfe übergehen. Wir fliegen, kämpfen und entwirren die Vergangenheit in einer Welt aus zerfallenden Königreichen, verwunschenen Ruinen und zerbrochenen Zeitlinien.

"Legacy of Kain: Ascendance" erscheint am 31. März für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.