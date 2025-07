The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon: Releasetermin steht fest

Nachdem man erst im Juni eine recht deutliche Releaseverschiebung für "The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon" verkünden musste, hatte NIS America jetzt gute Nachrichten zu diesem Thema. So wissen wir nun, wann das Rollenspiel genau erscheint.

Demnach wird "The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon" ab 15. Januar 2026 für PS4, PS5, Switch, Switch 2 und den PC verfügbar sein. Ein neuer Trailer begleitet die freudige Nachricht. Dieser trägt den Titel "Unprecedented Mission" und widmet sich fast eineinhalb Minuten lang der Story.

Die Zukunft eines ganzen Kontinents steht in "The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon" auf dem Spiel. Wir erforschen darin die riesige Calvard-Republik mit drei verschiedenen Protagonisten, knüpfen Verbindungen und meistern mächtige Fähigkeiten in Echtzeit- und rundenbasierten Kämpfen, während wir die Geheimnisse im Kern von Zemuria aufdecken.