The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon verschoben

Eigentlich sollte "The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon" irgendwann im Herbst veröffentlicht werden. Aber Publisher NIS America und Entwickler Nihon Falcom gaben jetzt eine Releaseverschiebung für das Rollenspiel bekannt.

Neuer Erscheinungsmonat für "The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon" ist demnach der Januar 2026. Die zusätzliche Entwicklungszeit möchte man in erster Line für weiteres Feintuning verwenden.

Gleichzeitig wurde auch eine Switch-2-Fassung von "The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon" bestätigt. Abseits davon ist das Rollenspiel auch für PS4, PS5, Switch und den PC in der Mache.

Die Zukunft eines ganzen Kontinents steht in "The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon" auf dem Spiel. Wir erforschen darin die riesige Calvard-Republik mit drei verschiedenen Protagonisten, knüpfen Verbindungen und meistern mächtige Fähigkeiten in Echtzeit- und rundenbasierten Kämpfen, während wir die Geheimnisse im Kern von Zemuria aufdecken.