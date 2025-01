Zwei Demos von The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II für PS4 & PS5 verfügbar

Von "The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II" sind gleich zwei Demos für PS4 und PS5 verfügbar. Ein Trailer stimmt uns auf die spielbaren Appetithappen ein.

In der Battle Demo von "The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II" wählen wir demnach eine von zwei Parteien und nehmen an Schlachten teil. In der Story Demo erleben wir dagegen den Anfang des Spiels. Den erzielten Fortschritt können wir in die Vollversion übernehmen. Ob die Demos auch für weitere Plattformen umgesetzt werden, ist noch unklar.

Die Menschen in Calvard werden in "The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II" nicht mehr von der Mafiaorganisation Almata bedroht. Doch eines Tages setzt eine Mordserie, an der eine karmesinrote Bestie beteiligt ist, die Räder des Schicksals erneut in Bewegung. Diverse Fraktionen treten in Aktion - sowohl diejenigen, die sich an das Gesetz halten, um die Wahrheit aufzudecken, als auch diejenigen, die aus jeder neuen Entwicklung direkt Kapital schlagen wollen, egal wie unheilvoll sie auch sein mag.

Während sich am Horizont also erneut das Chaos abzeichnet, erhält der Spriggan Van Arkride unerwarteten Besuch, was ihn zu eigenen Ermittlungen veranlasst. Wer steckt hinter den Morden, und was ist sein finales Ziel? Der Sand der Zeit bringt alte und neue Gesichter in diesem zweiten Teil der "Trails through Daybreak"-Saga zusammen.

"The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II" ist ab 14. Februar für PS4, PS5, Switch und den PC erhältlich.