Drei Trailer zu Trails in the Sky 1st Chapter

Nihon Falcom versorgt uns pünktlich zum Wochenende gleich mit drei neuen Trailern zu "Trails in the Sky 1st Chapter". Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Zunächst einmal bekommen wir hier einen japanischen Werbespot zu "Trails in the Sky 1st Chapter" gezeigt. Ausserdem stellt man uns zwei Locations in bewegten Bildern vor.

"Trails in the Sky 1st Chapter" wird pünktlich zum 20jährigen Jubiläum der Trails-Reihe als komplett überarbeitetes Remake veröffentlicht. Das Königreich Liberl, der Schauplatz der Geschichte, erscheint darin in detaillierter 3D-Grafik, während die Protagonisten Estelle und Joshua frische grafische und spielerische Feinheiten erhalten werden.

Wir können uns zudem auf nahtlose Wechsel zwischen Feld-Action und rundenbasierten Kommando-Kämpfen freuen, wobei Charakterfertigkeiten und Künste dynamisch in Szene gesetzt werden. Abseits der Haupthandlung bietet das Spiel zahlreiche Quests und Nebenaktivitäten, welche die Atmosphäre einer Reise durch das malerische Liberl verstärken.

"Trails in the Sky 1st Chapter" erscheint am 19. September für PS5, Switch und den PC.