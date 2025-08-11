Japanischer Trailer zu Trails in the Sky 1st Chapter

Falcom hat inzwischen einen weiteren japanischen Trailer zu "Trails in the Sky 1st Chapter" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast zweieinhalb Minuten lang gezeigt, was von "Trails in the Sky 1st Chapter" zu erwarten ist. Dabei gibt es etwa bewegte Bilder von den Charakteren oder kürzere Story-Sequenzen zu sehen. Insgesamt macht das gezeigte Material ordentlich Lust auf mehr und lässt darauf schliessen, dass nicht nur Genrefans auf ihre Kosten kommen dürften.

Über zu wenig Material zu "Trails in the Sky 1st Chapter" konnten wir uns bislang ohnehin nicht beschweren. So wurden uns etwa schon häufiger einzelne Charaktere oder Schauplätze aus dem Spiel in bewegten Bildern vorgestellt. Der aktuelle Trailer bietet jedoch erstmals einen umfassenderen Überblick, was höchst praktisch ist.

"Trails in the Sky 1st Chapter" erscheint am 19. September für PS5, Switch und den PC.