Trails in the Sky 1st Chapter: Flotter Trailer

Publisher GungHo Online Entertainment und Entwickler Falcom präsentieren einen neuen Trailer zu "Trails in the Sky 1st Chapter". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich fast eineinhalb Minuten lang das Kampfsystem von "Trails in the Sky 1st Chapter" demonstriert. Dabei setzt man hauptsächlich auf flotte In-Game-Sequenzen, hebt aber auch konsequent dessen unterschiedliche Facetten hervor. Frische Impressionen von der Spielwelt und den Charakteren bekommen wir dabei ebenfalls zu sehen.

Gestern erst wurden die geplanten kosmetischen Erweiterungen für "Trails in the Sky 1st Chapter" angekündigt. Diese werden zwischen dem 19. September und dem 2. Oktober veröffentlicht. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Trails in the Sky 1st Chapter" erscheint am 19. September für PS5, Switch und den PC. Die Switch-2-Fassung ist bisher noch ohne Releasetermin.