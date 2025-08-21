Trails in the Sky 1st Chapter auch für Switch 2

Massig neue Informationen gab es jetzt zu "Trails in the Sky 1st Chapter". So hat Falcom unter anderem eine Switch-2-Umsetzung des kommenden Rollenspiels in Aussicht gestellt.

Besagte Switch-2-Fassung von "Trails in the Sky 1st Chapter" wird eine höhere Auflösung und Bildrate bieten. Für Inhaber der Switch-Version gibt es eine kostenpflichtige Upgrade-Möglichkeit.

Dazu wurde das Intro von "Trails in the Sky 1st Chapter" veröffentlicht. Dieses macht uns über zwei Minuten lang hauptsächlich mit der Story und den Charakteren vertraut.

Zudem gibt es jetzt auch eine spielbare Prolog-Demo zu "Trails in the Sky 1st Chapter". Für Switch ist diese bislang nur in Japan verfügbar, aber das kann sich ja noch ändern. Der darin erzielte Fortschritt kann in die Vollversion übernommen werden.

"Trails in the Sky 1st Chapter" erscheint am 19. September für PS5, Switch und den PC. Die Switch-2-Version ist bisher noch ohne Releasetermin.