Trails in the Sky 1st Chapter: Japanischer Übersichtstrailer

Falcom hat einen japanischen Übersichtstrailer zu "Trails in the Sky 1st Chapter" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns sämtliche geplanten DLCs für "Trails in the Sky 1st Chapter" vorgestellt. Diese werden am 19. September, 25. September und 2. Oktober verfügbar sein. Inhaltlich kommen dabei unter anderem neue Outfits und weitere kosmetische Items für das Rollenspiel auf uns zu.

Seit August ist bereits eine spielbare Demo von "Trails in the Sky 1st Chapter" verfügbar. In dieser können wir den Prolog erleben. Der darin erzielte Fortschritt kann in die Vollversion übernommen werden.

"Trails in the Sky 1st Chapter" erscheint am 19. September für PS5, Switch und den PC. Die Switch-2-Version ist bisher noch ohne Releasetermin.