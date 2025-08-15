Weiterer Location-Trailer zu Trails in the Sky 1st Chapter

Falcom und GungHo Online Entertainment haben einen neuen Location-Trailer zu "Trails in the Sky 1st Chapter" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier stellt man uns Grancel aus "Trails in the Sky 1st Chapter" über eine Minute lang in kurzweiligen Sequenzen vor. Dabei gefällt die königliche Hauptstadt vor allem durch ihr abwechslungsreiches Design.

Über mangelndes Material zu "Trails in the Sky 1st Chapter" konnten wir uns bisher sowieso nicht beschweren. So wurden uns etwa schon häufiger einzelne Charaktere oder Schauplätze aus dem Spiel in bewegten Bildern vorgestellt. Kürzlich zeigte ein umfangreicherer Trailer sogar kurze Story-Sequenzen.

"Trails in the Sky 1st Chapter" erscheint am 19. September für PS5, Switch und den PC.