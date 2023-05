Europatermin für The Legend of Nayuta: Boundless Trails

"The Legend of Nayuta: Boundless Trails" ist schon ein ganzes Weilchen für den europäischen Markt bestätigt. Jetzt wurde endlich ein konkreter Releasetermin verkündet.

Demnach erscheint "The Legend of Nayuta: Boundless Trails" hierzulande am 22. September. Das hat NIS America höchstselbst bekanntgegeben. Als Plattformen nennt man PS4, Switch und den PC.

"The Legend of Nayuta: Boundless Trails" war im Juni 2021 für den westlichen Markt angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.