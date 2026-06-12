The Legend of Heroes: Trails from Zero & Trails to Azure: September-Termin für PS5 & Switch 2

NIS America und Falcom haben jetzt einen Erscheinungstermin für die PS5- und Switch-2-Portierungen von "The Legend of Heroes: Trails from Zero" und "The Legend of Heroes: Trails to Azure" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis September gedulden.

Konkret werden "The Legend of Heroes: Trails from Zero" und "The Legend of Heroes: Trails to Azure" ab 10. September auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Nintendo erhältlich sein. Technisch können wir uns hierbei etwa auf 4K-Auflösung bei 120 Bildern pro Sekunde und Maus-Unterstützung auf der Switch 2 freuen.

Einen neuen Release Date Trailer zu den kommenden Umsetzungen von "The Legend of Heroes: Trails from Zero" und "The Legend of Heroes: Trails to Azure" gibt es jetzt schon zu sehen. Darin widmet man sich fast eine Minute lang hauptsächlich der Story und dem Kampfsystem.

"The Legend of Heroes: Trails from Zero" und "The Legend of Heroes: Trails to Azure" sind bereits für PS4, Switch und den PC erhältlich.