The Legend of Heroes: Trails from Zero & Trails to Azure auch für PS5 & Switch 2

NIS America und Falcom kündigen "The Legend of Heroes: Trails from Zero" und "The Legend of Heroes: Trails to Azure" auch für PS5 und Switch 2 an. Ein Releasefenster für die Portierungen gibt es auch schon.

Demnach werden "The Legend of Heroes: Trails from Zero" und "The Legend of Heroes: Trails to Azure" irgendwann im Herbst auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Nintendo veröffentlicht. Technisch können wir uns unter anderem auf 4K-Auflösung bei 120 Bildern pro Sekunde und Maus-Unterstützung auf der Switch 2 freuen.

Schon jetzt stimmen uns zwei flotte Trailer auf die kommenden Umsetzungen von "The Legend of Heroes: Trails from Zero" und "The Legend of Heroes: Trails to Azure" ein. Darin bekommen wir stets eine Mischung aus Story- und Kampfsequenzen zu sehen.

"The Legend of Heroes: Trails from Zero" und "The Legend of Heroes: Trails to Azure" sind bereits für PS4, Switch und den PC erhältlich.