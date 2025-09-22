The Legend of Steel Empire: Erscheinungstermin für PS4-Umsetzung

ININ Games hat einen Releasetermin für die PS4-Umsetzung von "The Legend of Steel Empire" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich nur noch bis Oktober gedulden.

Demnach ist "The Legend of Steel Empire" ab 9. Oktober auch für PS4 erhältlich. Weitere Umsetzungen des Spiels sind offenbar nicht angedacht. Zu technischen Unterschieden oder eventuellen Exklusivinhalten wurde nichts gesagt, weshalb wir davon ausgehen, dass hier eine 1:1-Portierung auf uns zukommt.

"The Legend of Steel Empire", ursprünglich im Jahr 1992 für das Sega Mega Drive veröffentlicht und später für den GBA neu aufgelegt, präsentiert ein Shoot'em up-Erlebnis mit einer markanten Diesel-Punk-Ästhetik. Entwickelt von HOT-B, kombiniert der Titel Elemente des Steampunk und des späten 19. Jahrhunderts Industriedesigns, was es von anderen Genrekollegen abhebt.

"The Legend of Steel Empire" ist bereits seit 23. Januar 2024 für Switch erhältlich.