The Legend of Steel Empire für Switch terminiert

ININ Games hat "The Legend of Steel Empire" im vergangenen Dezember für PS4 und Switch vorgestellt. Jetzt wurde zumindest die Fassung für Nintendos Hybridkonsole konkret terminiert.

Demnach erscheint "The Legend of Steel Empire" am 23. Januar für Switch. Die PS4-Version folgt zu einem späteren Zeitpunkt. Weitere Portierungen sind offenbar nicht angedacht.

In "The Legend of Steel Empire" kämpfen wir uns durch sieben komplexe Stages voller ausbalancierter Action und intensiver Bosskämpfe. "Steel Empire" erschien erstmals in der Hochzeit der Shoot-’em-ups auf einer 16-Bit-Konsole und wurde bereits für diverse Handhelds umgesetzt. "The Legend of Steel Empire" ist das finale Kapitel der Serie. Das HD-Remaster basiert auf der PC-Version, welche vor ein paar Jahren erschienen ist, hat aber noch zusätzlich einige Vorzüge zu bieten: Die Grafik ist nun etwa hochauflösend und die Steuerung wurde überarbeitet.