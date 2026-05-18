LEGO 2K Drive: Termin für das Ende der Online-Unterstützung

Entfernung aus Digital Stores schon in dieser Woche

News Exklusiv sebastian.essner

Im Laufe des Wochenendes mehrten sich die Meldungen über das Ende der Online-Unterstützung von "LEGO 2K Drive". Bereits in dieser Woche wird der Titel aus sämtlichen Digital Stores entfernt.

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Aber der Reihe nach: Die Server von "LEGO 2K Drive" werden demnach am 31. Mai 2027 abgeschaltet. Das bedeutet, das sämtliche Online-Modi des Spiels nach diesem Datum nicht mehr genutzt werden können. Diese Information geht aus Angaben in diversen Digital Stores hervor.

Schon ab morgen wird "LEGO 2K Drive" dagegen nicht mehr digital zu erwerben sein. Der erneute Download des Titels ist natürlich auch anschliessend weiterhin möglich.

"LEGO 2K Drive" erschien am 19. Mai 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.

Quelle: Reddit
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