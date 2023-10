Lego-Sets von Animal Crossing kommen

Nachdem im August bereits erste Gerüchte die Runde machen, folgte jetzt die hochoffizielle Ankündigung: Ja, Nintendo und Lego werden Lego-Sets zu "Animal Crossing" veröffentlichen. Ein erster elfsekündiger Teaser stimmt uns schonmal darauf ein.

Abseits davon ist zu dem Projekt noch nicht wirklich etwas bekannt. So ist auch noch unklar, wieviele verschiedene Lego-Sets zu der populären Lebenssimulation am Ende erscheinen werden oder was wir dafür bezahlen müssen.

Spannend ist zudem die Frage nach dem Releasetermin. Beachtet man den Zeitpunkt der Ankündigung, käme selbstverständlich sofort das nahende Weihnachtsgeschäft in den Sinn, aber erste Social-Media-Kommentare lassen eher darauf schliessen, dass es erst im März nächsten Jahres soweit sein wird. So oder so leben wir diesbezüglich in spannenden Zeiten.