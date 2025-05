Nintendo Lego: Neue Sets vorgestellt

Alle Nintendo-Fans mit Lego-Affinität können frohlocken, denn der Mario-Konzern hat frische Sets für Klötzchenbauer in Aussicht gestellt. Wir haben sämtliche bisher bekannten Infos dazu für euch zusammengetragen.

Los geht es mit Captain Toad auf einem Campingplatz. Echte Lagerfeuer-Romantik ist dabei natürlich inklusive. Auch Mario Kart wird in Form eines Lego Mario und Standard Kart Sets bedacht. Ein Set mit Wario und King Boo wird es ebenfalls geben. Andere Mario-Sets bieten ein Toad House und Bowsers Schloss während wir uns auch an einem Prince Florian & Castle Bowser-Set mit 1251 Teilen austoben dürfen, welches von "Super Mario Bros. Wonder" inspiriert wurde.

Fans von "Animal Crossing" wurden gleich mit drei neuen Lego-Sets bedacht. So wird es ein Häuser-Set mit den Bewohnern Fuschia, Stitches und Fang sowie ein weiteres Haus mit Goldie geben. Am spannendsten dürfte aber wohl Blathers Museum mit 543 Teilen sein.

Sämtliche neuen Sets von Nintendo Lego werden ab 1. August erhältlich sein.