LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters angekündigt

Warner Bros. Games, TT Games, DC und the LEGO Group präsentieren "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters", ein brandneues Action-Abenteuer-Videospiel, bei dem sich Spielerinnen und Spieler auf eine epische Reise begeben, um zum Held von Gotham City zu werden. Mit dem für TT Games typischen LEGO-Humor ist es inspiriert von 86 Jahren Batman-Filmen, -Fernsehserien, -Comicheften und -Spielen.

"Wir freuen uns sehr, LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters ankündigen zu dürfen, ein fantastisches neues Spiel, das jedem Spielertyp Spass und Unterhaltung bieten soll. Unser bemerkenswertes Team bei TT Games arbeitet hart daran, eine neue Perspektive auf das beliebte Batman-Universum zu bieten, mit neuen und verbesserten Features, die über frühere LEGO-Spiele hinausgehen und sowohl langjährige Fans als auch Spielerinnen und Spieler aller Erfahrungsstufen begeistern werden."

JB Perrette, President und CEO, Streaming & Games, Warner Bros. Discovery

"Wir alle hier bei TT Games sind unglaublich stolz darauf, LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters zu präsentieren, ein brandneues Spiel, mit dem wir all das feiern, was Batman ausmacht. Wir nehmen die Spielerinnen und Spieler mit auf Bruce Waynes epische Reise, um der legendäre Held von Gotham City zu werden. Dabei integrieren wir ikonische Momente aus Batmans Geschichte und geben ihnen unsere ganz besondere LEGO-Wendung. Unsere neuen Kombofunktionen zur Verbrechensbekämpfung machen unglaublich viel Spass und bringen das LEGO-Gameplay auf ein ganz neues Level.“

Jonathan Smith, Strategic Director & Head of Development Team, TT Games

"LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" erscheint in 2026 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und auf PC.