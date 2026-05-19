LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters: Co-Entwickler bekannt

Mittlerweile ist auch der Co-Entwickler von "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" bekannt. Diese Information haben wir einer entsprechenden Angabe in den Credits des kommenden Action-Adventures zu verdanken.

Demnach hat Rocksteady als Co-Entwickler von "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" fungiert. Etwa 24 Entwickler des Studios sollen an dem Projekt mitgewerkelt haben, darunter etwa Produzenten, Designer sowie Programmierer und Künstler.

Bereits Anfang des Monats stimmte uns ein neuer Trailer auf "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" ein, welcher von "Kiss from a Rose" von Seal untermalt war. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" erschient am 22. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt zu einem späteren zeitpunkt.