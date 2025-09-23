DC und Warner Bros. feiern den Batman-Day 2025

DC und Warner Bros. Games haben ein neues "Behind the Scenes"-Video für "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" veröffentlicht, um den Batman-Day 2025 zu feiern, die jährliche Tradition, die einen der berühmtesten Charaktere der Welt ehrt: DCs Batman.

Diese Featurette gibt einen neuen Blick auf das Gameplay von "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters", zusammen mit Kommentaren von James Gunn (Co-Chairman & Chief Executive Officer, DC Studios), Jim Lee (President, Publisher & Chief Creative Officer, DC), Jonathan Smith (Strategic Director & Head of Development Team, TT Games), Jesper C. Nielsen (Creative Lead, The LEGO Group) und anderen Mitgliedern des Entwicklerteams. Sie alle geben detaillierte Einblicke, wie die 86-jährige Geschichte von Batmans Filmen, TV-Serien, Comics und Spielen mit dem für TT Games typischen LEGO-Humor für das kommende interaktive Videospiel vereint wurde.