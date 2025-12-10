Mit "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" wurde ein weiterer Titel für die Game Awards bestätigt. Die Information stammt dabei aus sicherer Quelle.

So gibt Warner bei X (ehemals Twitter) bekannt, dass auch "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" bei den Game Awards zu sehen sein wird. "Resident Evil Requiem" und ein Blick auf die Zukunft von "Tomb Raider", was gerüchteweise ein weiteres Remake des ersten Teils sein könnte, wurden ebenfalls schon bestätigt.

Unklar ist noch, was wir bei den Game Awards von "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" gezeigt bekommen. Vielleicht wird ja bei dem Event auch ein konkreter Releasetermin für das Action-Adventure genannt.

"LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" ist für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC in Entwicklung und wird im Laufe des nächsten Jahres erscheinen.