LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters: Frisches Gameplay

Kurz vor dessen release haben Publisher Warner Bros. Games und Entwickler TT Games neue Gameplay-Impressionen aus "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" veröffentlicht. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich die ersten 23 Minuten aus "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" gezeigt. In diesem Zeitraum lernen wir unter anderem die Spielwelt sowie einzelne Charaktere kennen und werden in die Story eingeführt. Dem Soundtrack können wir ebenfalls lauschen.

Erst vorgestern wurde bekannt, dass Rocksteady als Co-Entwickler von "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" fungiert. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" erscheint morgen für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.