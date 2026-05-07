LEGO Batman: Das Vermächtnis...: Neuer Launch-Trailer

Warner Bros. Games hat den Launch-Trailer zu "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" veröffentlicht. Das Video zeigt den Weg von Bruce Wayne, auf dem er zum Helden von Gotham City wird.

Untermalt mit dem Song "Kiss from a Rose" von Seal, präsentiert der Trailer Spielszenen und Sequenzen des Protagonisten sowie seiner Verbündeten. Dazu gehören unter anderem Robin, Batgirl und Jim Gordon. Gemeinsam stellt ihr euch in diesem Spiel Gegnern wie dem Joker, Poison Ivy oder Bane entgegen, um das Verbrechen in Gotham City zu bekämpfen.

"LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" erscheint weltweit am 22. Mai auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.