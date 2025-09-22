Lego Batman: Legacy of the Dark Knight: Blick hinter die Kulissen

Abseits der formalen Ankündigung gab es bisher noch nicht wirklich etwas zu "Lego Batman: Legacy of the Dark Knight" zu sehen. Das haben Warner Bros. Games, TT Games, DC und die Lego Group jetzt mit einem ausführlichen Blick hinte rdie Kulissen des kommenden Action-Adventures geändert.

Hier werden uns genau acht Minuten lang intime Einblicke in den Entwicklungsprozess von "Lego Batman: Legacy of the Dark Knight" geboten. Die dafür verantwortlichen Personen kommen ebenfalls zu Wort und frisches Gameplay aus dem Spiel gibt es auch zu sehen.

"Lego Batman: Legacy of the Dark Knight" war im Rahmen der diesjährigen gamescom Opening Night Live im August enthüllt worden. In diesem Rahmen wurden ein erster Trailer und ein kurzes Interview mit den Entwicklern geboten.

"Lego Batman: Legacy of the Dark Knight" erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC.