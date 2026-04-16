LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters - Neues Video

Warner Bros. Games zeigt in einem neuen Video die Bathöhle aus "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters". Der Trailer bietet euch einen Einblick in Batmans Hauptquartier unter Wayne Manor, das für das kommende Spiel neu gestaltet wurde.

Jonathan Smith von TT Games erklärt im Entwickler-Tagebuch, dass die Bathöhle als zentrale Operationszentrale fungiert. Wenn ihr in der Kampagne Fortschritte macht, erweitert und entwickelt sich dieser Bereich weiter.

In dem unterirdischen Versteck bewahrt ihr eine Auswahl an sammelbaren Batanzügen auf. Die Palette reicht vom ersten Auftritt in den Detective Comics #27 (1939) bis zum Design aus The Batman (2022). Insgesamt bietet das Spiel 100 verschiedene Outfits für Batman und seine Verbündeten.

Zusätzlich dient die Bathöhle als Garage für Fahrzeuge, die mit LEGO Steinen nachgebaut wurden. Dazu gehören unter anderem:

-Das Auto aus der TV-Serie der 1960er-Jahre - Das Batmobil von 1989 - Das Design aus Batman Forever - Der Tumbler aus der Dark Knight Trilogie

In der Bathöhle könnt ihr zudem eure Apparate verbessern, Trophäen ausstellen und Fallakten am Batcomputer untersuchen. Es ist euch ausserdem möglich, die Umgebung mit LEGO Möbeln oder Fitnessgeräten zu dekorieren.