LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters: Termin für Switch-2-Umsetzung

Publisher Warner Bros. Games und Entwickler TT Games haben einen Erscheinungstermin für die Switch-2-Portierung von "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis September gedulden.

Konkret wird "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" ab 18. September auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Einen neuen Release Date Trailer zu der Umsetzung bekommen wir schon jetzt gezeigt. Darin gibt es fast eine halbe Minute lang unter anderem Gameplaysequenzen daraus zu sehen.

Bereits in der vergangenen Woche war der offizielle Auszeichnungstrailer zu "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" erschien am 22. Mai schon für PS5, Xbox Series X und den PC.