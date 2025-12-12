LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters hat einen Erscheinungstermin

Bei den Game Awards wurde auch ein Releasetermin für "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich bis Mai gedulden.

So wird "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" ab 29. 2026 Mai für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich sein. Besitzer eine Switch 2 müssen sich länger gedulden, denn ihre Konsole wird leider erst zu einem späteren Zeitpunkt versorgt. Es soll aber auch noch im nächsten Jahr soweit sein.

Ein frischer Trailer zu "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" begleitet die freudige Nachricht. Darin widmet man sich hauptsächlich den einzelnen Charakteren des Action-Adventures.

"LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" war bei der gamescom Opening Night Live im August angekündigt worden.