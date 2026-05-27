LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters: Offizieller Auszeichnungstrailer

Publisher Warner Bros. Games und Entwickler TT Games haben den offiziellen Auszeichnungstrailer zu "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" ins Netz gestellt. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Wie bei diesem Trailerformat üblich, wird uns hier 30 Sekunden lang eine kurzweilige Mischung aus In-Game-Sequenzen und dazu passenden Stimmen der Fachpresse geboten. Uns wird also kurz, knapp und präzise erklärt, was "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" ausmacht.

Bereits in der vergangenen Woche wurden die ersten 23 Minuten aus "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" veröffentlicht. Unsere News dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" erschien am 22. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt zu einem späteren Zeitpunkt.