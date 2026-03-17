LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters erscheint früher

Publisher Warner Bros. Games und Entwickler TT Games haben überraschend bekanntgegeben, dass "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" früher erscheinen wird. Über einen aktualisierten Launchtrailer freuen wir uns in diesem Zusammenhang ebenfalls.

Demnach wird "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" nun schon am 22. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht. Eigentlich sollte es erst am 29. Mai, also eine Woche später, soweit sein. Die Switch-2-Umsetzung folgt dann im weiteren Jahresverlauf.

Dazu weist uns ein neuer Launchtrailer auf den aktualisierten Releasetermin von "LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" hin. Dieser widmet sich 16 Sekunden lang hauptsächlich dem namensgebenden Hauptcharakter.

"LEGO Batman: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters" war bei der gamescom Opening Night Live im vergangenen August angekündigt worden.