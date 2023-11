Lego Bricktales: VR-Umsetzung erscheint im Dezember

LEGO Bricktales VR erscheint exklusiv für Meta Quest 2 und Meta Quest 3. Eine Umsetzung für PlayStation VR 2 ist vorerst nicht geplant.

Publisher Thunderful und Entwickler ClockStone lassen LEGO-Fan-Herzen höher schlagen: Mit LEGO Bricktales VR erscheint am 7. Dezember für Meta Quest 2 und 3 eine Klemmsteinerfahrung für die Virtual Reality. Die VR-Portierung des gleichnamigen Titels für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Mac und Smartphones, entführt euch in eine Welt voller LEGO-Dioramen, die ihr dank der Mixed-Reality-Funktionen der Quest-Headsets auch in eurem Wohnzimmer platzieren könnt.

Spieler erhalten die Aufgabe, einen heruntergekommenen Vergnügungspark wieder zum Leben zu erwecken. Dabei helfen ein kleiner Roboterfreund und eine Vielzahl von LEGO-Steinen, die in verschiedenen Umgebungen von Dschungeln über Wüsten bis hin zu mittelalterlichen Burgen und Karibikinseln platziert werden können. Mit intuitiven VR-Baumechaniken löst ihr Physikrätsel und schaltet neue Fähigkeiten frei, um neue Gebiete zu erkunden. Vorbesteller können sich auf ein exklusives Alien-Trooper-Outfit freuen.