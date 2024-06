LEGO Horizon Adventures: Neue Informationen

"LEGO Horizon Adventures" war der erste Titel, der auf dem diesjährigen Summer Game Fest enthüllt wurde. Jetzt haben Sony, Studio Gobo und Guerrilla Games frische Details dazu verraten.

Demnach wird die Spielzeit von "LEGO Horizon Adventures" etwa sieben bis acht Stunden betragen. Diverse Elemente, die bisher noch nicht enthüllt wurden, sollen aber den Wiederspielwert erhöhen.

Ausserdem sind ein Einzelspieler- und ein Koop-Modus vorhanden. Cross-Play wird jedoch nicht möglich sein. Grundsätzlich können wir offenbar zwischen vier Charakteren wählen, deren Spielstil sich aber nicht sonderlich stark voneinander unterscheidet.

Auf der PS5 läuft "LEGO Horizon Adventures" mit der Unreal Engine 5 und greift auch auf Raytracing zurück. Dabei sind Fidelity- und Performance-Modus angedacht.

"LEGO Horizon Adventures" wurde von Guerrilla und Studio Gobo entwickelt und bietet eine verspielte und unbeschwerte Geschichte, welche von den Ereignissen in der Welt von Horizon inspiriert wurde. Darin besteht In einer fernen Zukunft das Land aus LEGO-Steinen und Dinosaurier-ähnliche Maschinen durchstreifen die Welt. Aloy, die Heldin des Spiels, wird als Baby in einer Höhle gefunden und von einem alten Jäger namens Rost grossgezogen, der sie in die Lehren der Wildnis einweiht.

Eines Tages bricht Aloy auf, um ihr Schicksal zu erfahren. Unter der Führung eines tausend Jahre alten Hologramms einer Wissenschaftlerin namens Elisabet muss Aloy sich Helis stellen, dem Anführer einer Gruppe von Sonnenanbetern, die einem geheimnisumwobenen Bösen gehorchen. Doch auf Aloy und ihre Freunde wartet noch viel mehr, denn ihr Abenteuer führt sie über Berggipfel und in die verborgensten Brutstätten – alles mit LEGO-Elementen nachgebildet.

"LEGO Horizon Adventures" erscheint gegen Jahresende für PS5, Switch und den PC.