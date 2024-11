LEGO Horizon Adventures ohne PS5-Pro-Unterstützung zum Launch

Guerrilla Games hat jetzt bestätigt, dass "LEGO Horizon Adventures" zum Launch nicht die Fähigkeiten der PlayStation 5 Pro unterstützen wird. Im PlayStation Store lesen wir stattdessen von etwas anderem.

So werden PS5-Käufer von "LEGO Horizon Adventures" die Wahl zwischen Qualitäts- und Leistungsmodus haben. Es ist aber natürlich nicht ausgeschlossen, dass Guerrilla Games noch einen Patch für die PlayStation 5 Pro nachreicht.

"LEGO Horizon Adventures" wurde von Guerrilla und Studio Gobo entwickelt und bietet eine verspielte und unbeschwerte Geschichte, welche von den Ereignissen in der Welt von Horizon inspiriert wurde. Darin besteht In einer fernen Zukunft das Land aus LEGO-Steinen und Dinosaurier-ähnliche Maschinen durchstreifen die Welt. Aloy, die Heldin des Spiels, wird als Baby in einer Höhle gefunden und von einem alten Jäger namens Rost grossgezogen, der sie in die Lehren der Wildnis einweiht.

Eines Tages bricht Aloy auf, um ihr Schicksal zu erfahren. Unter der Führung eines tausend Jahre alten Hologramms einer Wissenschaftlerin namens Elisabet muss Aloy sich Helis stellen, dem Anführer einer Gruppe von Sonnenanbetern, die einem geheimnisumwobenen Bösen gehorchen. Doch auf Aloy und ihre Freunde wartet noch viel mehr, denn ihr Abenteuer führt sie über Berggipfel und in die verborgensten Brutstätten – alles mit LEGO-Elementen nachgebildet.

"LEGO Horizon Adventures" erschient heute für PS5, Switch und den PC.