LEGO Party! für PC und Konsolen angekündigt

Publisher Fictions and Entwicklerstudio SMG Studio haben im Rahmen des Summer Game Fest 2025 "LEGO Party!" vorgestellt. Den Herausforderungen in Umgebungen beliebter Lego-Sets werden wir uns in Form von Minispielen mit bis zu vier Mitspielern stellen können. "LEGO Party!" soll 2025 auch in physischer Form erscheinen, und zwar auf PlayStation, Xbox, Switch und PC.

Über LEGO Party!

"LEGO® Party! ist ein Partyspiel für vier Spieler, das wirklich erbaulich ist!

Tritt in abgedrehten Herausforderungszonen und 60 lustigen Minispielen mit Elementen deiner liebsten LEGO-Sets wie LEGO Piraten, LEGO Weltraum, LEGO NINJAGO® und mehr gegen deine Freunde an.

Schliesse dich unabhängig von der Plattform deinen Freunden an oder spielt zusammen am selben Ort LEGO Party. Mit mehreren Spielmodi und haufenweise Minifiguren zum Freischalten stehen dir all die Bausteine zur Verfügung, mit denen du die ultimative Party erschaffen kannst!

Fordere andere Spieler heraus, passe deinen Charakter an und tritt in einer Vielzahl genialer Minispiele an, um so viele Goldene Steine wie möglich zu ergattern, koste es, was es wolle! Doch pass auf und achte auf Monster, Fallen und fliegende Truthahnbraten auf deinem Weg zum nächsten Superstar von LEGO Party!

Spiele auf deine Art: Spiele mit Freunden und erlebe das Chaos im Couch-Multiplayer oder plattformübergreifenden Spiel mit dem Online-Multiplayer für bis zu 4 Spieler. Ob du nun im Raketenball den Highscore knacken, dich in Krakenchaos der fiesen Krake stellen oder im Dance-off so richtig abzappeln willst, du kannst LEGO Party! allein oder mit anderen zusammen geniessen!

Setz auf Gold: In LEGO Party! hast du nur ein Ziel: der Spieler mit den meisten Goldenen Steinen zu werden! Nutze Power-ups, um dir einen Vorteil zu sichern, und stelle Fallen, um deine Gegner in diversen anpassbaren Herausforderungszonen nach verschiedenen LEGO-Sets zu sabotieren.

Alles ist genial: Stelle deine Schnelligkeit, dein Können und deine LEGO-Kenntnisse in einer Vielzahl abgedrehter Minispiele unter Beweis. Spurte los und serviere Aliens Essen, laufe durch einstürzende Gruften, rase in Rallyes um die Kurven und noch so viel mehr – in über 60 verschiedene und aufregenden Minispielen.

Mach, was du willst: Mit über 1 Milliarden Minifiguren-Kombinationen aus bekannten LEGO-Sets kannst du im klassischen Look auftreten oder deine ganz eigene und wilde Minifigur kreieren. Zeig allen deine Kreation auf der nächsten Party!"