Lego Party hat einen Erscheinungstermin

Publisher Fictions und Entwickler SMG Studio haben einen Releasetermin für "Lego Party" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis September gedulden.

Konkret ist "Lego Party" ab 30. September erhältlich. Als Plattformen dafür werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und der PC angegeben. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Darin zeigt man uns nochmal über eine Minute lang, was inhaltlich und konzeptionell von dem Spiel zu erwarten ist. Nicht nur Fans der ikonischen bunten Klötzchen sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Lego Party" war im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest im Juni enthüllt worden.