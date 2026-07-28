LEGO Party auch für Switch 2?

Es könnte sein, dass wir uns bald auch über eine Switch-2-Umsetzung von "LEGO Party" freuen dürfen. Zumindest wurde jetzt ein erstes Indiz dafür gesichtet.

Demnach tauchte nun beim Entertainment Software Rating Board (ESRB) eine Altersfreigabe für eine Switch-2-Version von "LEGO Party" auf. Besagte Altersfreigaben bzw. Ratings sind in der Regel zumindest ein Indikator, aber eben keine Garantie für eine spätere Veröffentlichung, zumal eine offizielle Bestätigung bisher noch aussteht.

"LEGO Party" war beim Summer Game Fest 2025 angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"LEGO Party" erschien am 30. September 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.