LEGO Voyagers erscheint auch für Switch 2

Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Light Brick Studio geben bekannt, dass "LEGO Voyagers" auch für Switch 2 verfügbar sein wird. Wir haben selbstverständlich alle diesbezüglichen Informationen für euch zusammengestellt.

Demnach wird "LEGO Voyagers" simultan zu den anderen Fassungen auch für Switch 2 erhältlich sein. Über eventuelle technische Unterschiede wurde zwar noch nichts gesagt, aber wir gehen mal davon aus, dass wir uns im direkten Vergleich mit der ersten Switch über eine höhere Auflösung und kürzere Ladezeiten freuen dürfen. Eine Upgrade-Möglichkeit wäre ebenfalls denkbar, wurde aber noch nicht erwähnt.

"LEGO Voyagers" war im Juni beim Summer Game Fest offiziell vorgestellt worden. Mitte August, kurz vor der gamescom, erfuhren wir dann den konkreten Releasetermin des Koop-Adventures.

"LEGO Voyagers" erscheint somit am 15. September für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC.