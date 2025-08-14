LEGO Voyagers erscheint im September

Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Light Brick Studio haben einen Erscheinungstermin für "LEGO Voyagers" verkündet. Demnach ist es schon im September soweit.

Konkret wird "LEGO Voyagers" nämlich schon ab 15. September erhältlich sein. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und der PC angegeben. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Darin stimmt man uns 57 Sekunden lang mit In-Game-Sequenzen auf das Spiel ein. Dabei bleibt auch der knuffige Soundtrack längerfristig im Ohr.

"LEGO Voyagers" war erst auf dem Summer Game Fest im Juni offiziell angekündigt worden. Damals hatte man zum Releasetermin nur gesagt, dass es im weiteren Jahresverlauf soweit sein wird.