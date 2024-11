Die LEGO Gruppe startet erneut ihre jährliche #BuildToGive Aktion mit der Unterstützung von Thomas Müller und ruft Menschen weltweit dazu auf, mit Kreativität und Engagement Kindern Spielspass-Momente zu ermöglichen. Durch jedes aus LEGO Steinen gebaute Herz, welches unter dem Hashtag #BuildToGive in den sozialen Medien oder in der LEGO Life App geteilt wird, spendet LEGO über ihre wohltätigen Partnerorganisationen weltweit ein LEGO Set an ein Kind, dem es nicht so gut geht.

Spielen als Superkraft

"Spielen ist die Superkraft von Kindern- Durch kreatives Spielen entwickeln Kinder wichtige Fähigkeiten wie Fantasie, Problemlösungsvermögen und Kommunikation. Es ist ein Moment der Freiheit und Freude, der das Leben der Kinder bereichern kann. Mit unserer #BuildToGive Aktion möchten wir vor allem denjenigen Kindern, die es im Leben nicht immer leicht haben, diese Spiel-Superkräfte schenken.“

Julia Goldhammer, Geschäftsführerin der LEGO GmbH

So funktioniert die #BuildToGive Aktion

Ob einfarbig oder bunt, klein oder gross, jedes gebaute LEGO Herz zählt. Die gespendeten Sets ermöglichen es Kindern, ihre Kreativität spielerisch zu entfalten und ihre Stärken zu entdecken. Auch die LEGO Stores unterstützen die diesjährige Build to Give Aktion: jedes Wochenende im November können kleine und grosse LEGO Fans in den Stores LEGO Herzen bauen. Je gebautem LEGO Herz fliessen hierbei zusätzlich noch einmal 2€ an BILD hilft e.V. “Ein Herz für Kinder”.

Ein Geschenk der Kreativität

Die LEGO #BuildToGive Aktion ist nicht nur eine Einladung, gemeinsam zu bauen, sondern auch ein Symbol für die transformative Kraft des Spielens. Beim Spielen entwickeln Kinder die Fähigkeit, neue Welten zu erschaffen, Herausforderungen zu meistern und Probleme zu lösen – Fähigkeiten, die sie ein Leben lang begleiten.

"Mit jedem Herz, das gebaut wird, schenken wir nicht nur ein LEGO Set, sondern auch ein Stück Hoffnung und Freude. Denn das Spielen ist mehr als nur Unterhaltung – es ist eine Möglichkeit, das Potenzial jedes Kindes zu fördern und ihnen Mut zu machen."

Julia Goldhammer