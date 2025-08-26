LEGO: Segel setzen!

Die LEGO Gruppe sticht gemeinsam mit The Walt Disney Company in See und präsentiert das LEGO Icons Captain Jack Sparrow Piratenschiff. Inspiriert von Disneys legendärer Fluch der Karibik-Filmreihe erweckt dieses detailreiche Modell die Abenteuerlust und Erzählkunst zum Leben, die seit über zwei Jahrzehnten Fans auf der ganzen Welt begeistert.

Das Set umfasst 2'862 Teile und zeigt das berühmte Geisterschiff in voller Pracht: Mit Drehmechanismen lassen sich die Steuerbord- und Backbordkanonen abfeuern, das Ruder über das Steuerrad lenken und das Deck öffnen, um die detailgetreue Kapitänskajüte mit Möbeln, Kerzenständern und einem Apfel zu enthüllen. Weitere Highlights sind ein abnehmbares Ruderboot, eine Minifiguren-Galionsfigur sowie ein teilbares Schiffsmodell, das auch in voller Segelfahrt dargestellt werden kann.

Zum Set gehören ausserdem acht Minifiguren der beliebtesten Charaktere der Filmreihe: Captain Jack Sparrow, Will Turner, Elizabeth Swann, Hector Barbossa, Gibbs, Cotton, Anamaria und Marty. Jede Figur wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet, sodass Fans legendäre Szenen nachstellen oder eigene Abenteuer auf hoher See erfinden können.

Das Modell ist sowohl Hommage als auch dekoratives Highlight: Auf einem schrägen Präsentationsständer oder im Segelmodus arrangiert, vereint es Nostalgie, Kreativität und Fantasie.

Das LEGO Icons Captain Jack Sparrow Piratenschiff ist ab dem 15. September 2025 regulär in allen LEGO Stores und online erhältlich.

LEGO Icons Captain Jack Sparrow Piratenschiff (10365)

Altersempfehlung: 18+

Unverbindliche Preisempfehlung: EUR 349.99 / CHF 379.00

Anzahl der Elemente: 2'862

Masse: 33 cm x 64 cm x 23 cm