In diesen Sommerferien lädt die LEGO Gruppe Familien dazu ein, in eine Welt voller Kreativität, Fantasie und gemeinsamer Erlebnisse einzutauchen – mit der neuen In-Store-Initiative LEGO Come in and Play. Vom 4. bis 31. August 2025 bieten teilnehmende LEGO Stores in ganz Deutschland kostenlose, interaktive Aktivitäten für Kinder und Familien an.

Ob beim freien Bauen oder bei spannenden Entdeckungsaufgaben – Kinder erleben eine spielerische und inspirierende Umgebung, in der sie ihre Fantasie entfalten und spielerisch lernen können. Unterstützt von geschultem Store-Personal entstehen kreative Bauwerke, Geschichten und unvergessliche Momente.

Im Mittelpunkt stehen beliebte LEGO Themenwelten wie LEGO DREAMZzz, LEGO NINJAGO, LEGO Friends, LEGO City und viele mehr – zugeschnitten auf verschiedene Altersgruppen und Interessen.

Come in and Play richtet sich an Familien, die in den Ferien nach sinnvollen, kreativen Aktivitäten suchen. Die Aktion verwandelt den LEGO Store in einen Ort, an dem nicht nur eingekauft, sondern auch gebaut, entdeckt und gemeinsam Spass erlebt wird.

Das Ziel: Kindern einen Raum geben, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, gemeinsam mit anderen zu bauen, Neues zu entdecken und bleibende Erinnerungen zu schaffen.

Event-Highlights

Wöchentliche Bau-Challenges für Familien – begleitet durch Store-Mitarbeitende:

LEGO CITY – „Bau deine Stadt“ (4.–10. August)

LEGO Friends – „Bau deinen Treffpunkt“ (11.–17. August)

LEGO DREAMZzz™ – „Bau ein Traumwesen“ (18.–24. August)

LEGO NINJAGO – „Bau einen Drachen“ (25.–31. August)

LEGO DREAMZzz™ Make & Take:

Baue deinen eigenen LEGO DREAMZzz Z-Bob und nimm ihn kostenlos mit nach Hause!

August | 15–17 Uhr

Schatzsuche im Store

Nimm an einer spielerischen In-Store-Schatzsuche teil und erhalte eine kleine Belohnung – z. B. ein Stickerbogen oder Poster.

Play Rewards

Gestalte dein eigenes Clubhaus-Poster. Für jede absolvierte Aktivität bekommst du einen Sticker – bis dein ganzes Haus komplett ist.

Pass-Programm

Nicht vergessen: Hol dir einen Come in & Play-Stempel für deinen LEGO Pass – gültig für neue und bestehende Passinhaber:innen.

Teilnehmende LEGO Stores (4.–31. August 2025):

Bonn, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, Mall of Berlin, München (Pasing, Riem Arcaden, Zentrum), Nürnberg, Oberhausen, Saarbrücken, Stuttgart.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle Aktivitäten finden während der regulären Öffnungszeiten statt.