LEGO führt SMART Play erstmals öffentlich vor

Auf der Consumer Electronics Show (CES) 2026 präsentieren Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer der LEGO Gruppe und Tom Donaldson, Senior Vice President & Head of Creative Play Lab, die Neuheit erstmals der Öffentlichkeit. LEGO SMART Play ist eine der Weiterentwicklungen des LEGO System-in-Play seit der Einführung der LEGO Minifigur im Jahr 1978.

LEGO SMART Play inspiriert euch, eure kreativen Ideen Wirklichkeit werden zu lassen – mit überraschenden Momenten und neuen Entdeckungen. Die Plattformelemente – der LEGO SMART Brick, LEGO SMART Tags und LEGO SMART Minifiguren – reagieren in Echtzeit und ermöglichen ein interaktives Spielerlebnis voller Erkundung und fantasievoller Geschichten.

Auf der CES begleiten Asad Ayaz, Chief Brand Officer der Walt Disney Company und President of Disney Entertainment Marketing, sowie Dave Filoni, Executive Vice President und Chief Creative Officer von Lucasfilm, die LEGO Gruppe. Gemeinsam kündigen sie an, dass die ersten LEGO SMART Play Sets im Star Wars Universum angesiedelt sind – dem perfekten Schauplatz für epische Geschichten, ikonische Figuren und unendliche Abenteuer aus LEGO Steinen. Zum ersten Mal spielt eine weit, weit entfernte Galaxis zurück. Die neuen Sets erscheinen am 1. März 2026 in ausgewählten Märkten.

Was ist LEGO SMART Play?

Die neue Plattform umfasst mehr als zwanzig patentierte Weltneuheiten. Im Zentrum steht der LEGO SMART Brick, der von einem speziell entwickelten Chip angetrieben wird, der kleiner ist als ein einzelner LEGO Noppenstein.

Die Technologie entsteht im Creative Play Lab und verbindet physisches und digitales Spiel nahtlos miteinander. Unsichtbare, fortschrittliche Technologie haucht Kreationen neues Leben ein.

Der LEGO SMART Brick enthält Sensoren, Beschleunigungsmesser, Licht- und Geräuschsensoren sowie einen Mini-Lautsprecher mit integriertem Synthesizer. Hinzu kommen weitere Funktionen und kabelloses, unkompliziertes Laden.

LEGO SMART Tags und LEGO SMART Minifiguren koppeln sich mit dem LEGO SMART Brick und ermöglichen es den Modellen, interaktiv zu reagieren – mit passenden Geräuschen und Verhaltensweisen. Alle Elemente sind vollständig mit dem bestehenden LEGO System-in-Play kompatibel.

"Seit über 90 Jahren entfacht die LEGO Gruppe die Fantasie und Kreativität von Kindern auf der ganzen Welt. Während sich die Welt weiterentwickelt, tun wir das auch – und schaffen Innovationen, die den Spielbedürfnissen jeder neuen Generation gerecht werden. LEGO SMART Play ist das nächste spannende Kapitel unseres LEGO System-in-Play und wir freuen uns riesig, diese Innovation nun in dieser Grössenordnung in die Welt zu bringen."

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer of the LEGO Group

"Mit LEGO SMART Play vereinen wir Kreativität, Technologie und Storytelling, um das Bauen von Welten und Geschichten noch fesselnder zu machen – und das ganz ohne Bildschirm. Wir setzen einen neuen Standard für interaktive, fantasievolle Spielerlebnisse und können es kaum erwarten, diese Innovation in den Händen der Kinder zu sehen."

Tom Donaldson, Senior Vice President & Head of Creative Play Lab at the LEGO Group

LEGO SMART Play kommt in die LEGO Star Wars Galaxis

Jetzt könnt ihr ikonische Szenen, Charaktere und Momente aus einer weit, weit entfernten Galaxis wie nie zuvor erleben, da das neue System sein Debüt mit drei "All-In-One"-LEGO Star Wars Sets feiert.

"Wir arbeiten seit über 25 Jahren mit unseren unglaublichen Freunden bei Lucasfilm zusammen, und unser Fokus lag immer darauf, der Fan-Community durch unsere Sets originelle, einzigartige Erlebnisse zu bieten. Mit LEGO SMART Play werden legendäre Geschichten und Charaktere der Star Wars Galaxis wie nie zuvor zum Leben erweckt."

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer of the LEGO Group

Die drei "All-In-One"-LEGO Star Wars Sets enthalten einen LEGO SMART Brick mit Ladegerät sowie mindestens eine LEGO SMART Minifigur und einen LEGO SMART Tag.

LEGO Star Wars SMART Play: Luke’s Red Five X-Wing Set

Setnummer: 75423

Altersempfehlung: 6+

Erhältlich: 1. März 2026

Unverbindliche Preisempfehlung: 89.99 EUR

Ein 584-teiliges Set, einschliesslich zwei SmartMinifiguren (Luke Skywalker in seinem ikonischen Pilotenanzug und Prinzessin Leia) sowie Rebel Crew und Stormtrooper Minifiguren. Das Set enthält ausserdem Lukes treuen Begleiter R2-D2.

Dieses Set enthält einen imperialen Turm, einen Transporter und ein Kommandozentrum, die interaktive Funktionen freischalten, wie Laserschussgeräusche, Triebwerksgeräusche und Lichter sowie Betankungs- und Reparatursounds, durch die Verwendung des enthaltenen Smaert Brick, zwei Smart Minifiguren und fünf Smart Tags.

LEGO Star Wars SMART Play: Darth Vader’s TIE Fighter Set

Setnummer: 75421

Altersempefehlung: 8+

Erhältlich: 1. März 2026

Unverbindliche Preisempfehlung: 69.99 EUR

Ein 473-teiliges Set, das einen brick-built Rebel Outpost und eine Imperial Fueling Station enthält, sowie eine Smart Minifigur von Darth Vader und eine Rebel Fleet Trooper Minifigur. Das Dröhnen der Twin-Ion-Triebwerke wird – neben weiteren interaktiven Funktionen – durch den Smart Brick zum Leben erweckt.

LEGO Star Wars SMART Play: Throne Room Duel & A-Wing Set

Setnummer: 75427

Altersempfehlung: 9+

Erhältlich: 1. März 2026

Unverbindliche Preisempfehlung: 159.99 EUR

Ein 962-teiliges Set, das drei SMART Minifiguren enthält: Darth Vader, Imperator Palpatine und Luke Skywalker (Jedi).

Zusätzlich enthält das Set einen brick-built A-Wing Fighter mit Pilot, zwei Royal Guard Minifiguren und einen Smart Tag-aktivierten Kanonenturm zur Verteidigung des Thronsaals des Imperators.

Zum ersten Mal in der Geschichte von LEGO Star Wars erwacht mit LEGO SMART Play Sets die Schlacht zum Leben und ermöglicht es Fans, ikonische Szenen und Interaktionen nachzustellen sowie neue zu erschaffen. Fans können SMART Funktionen freischalten, wie das Summen von Lightsabern mit den SMART Minifiguren von Darth Vader und Luke Skywalker, das Dröhnen des A‑Wing‑Triebwerks und sogar "The Imperial March" hören, während Imperator Palpatine auf seinem Thron sitzt