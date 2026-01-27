LEGO Smart Play erweitert die LEGO Star Wars Galaxie

LEGO hat fünf neue Smart Play kompatible Sets vorgestellt, die von der "Star Wars" inspiriert sind. Die Sets sind ab dem 1. März 2026 erhältlich.

Schauspieler Anthony Daniels, der C-3PO in "Star Wars" zum Leben erweckt, begleitete die LEGO Gruppe live auf der Spielwarenmesse in Nürnberg, um den nächsten Schritt von LEGO Smart Play innerhalb der "Star Wars"-Galaxie zu präsentieren. Daniels enthüllte eine Reihe neuer Smart Play Objekte, darunter die allererste C-3PO Smart Minifigur.

Die fünf neuen Sets helfen euch dabei, eure eigenen "Star Wars"-Geschichten zu erweitern. Sie bauen auf der neuen Technologie auf, die Anfang des Monats auf der Consumer Electronics Show (CES) angekündigt wurde. Durch den Einsatz des Smart Bricks, der Smart Tags und der Smart Minifiguren ermöglicht Smart Play einer weit, weit entfernten Galaxis... zurückzuspielen.

LEGO Smart Play: Millennium Falcon

Das 885-teilige Set erweckt eines der legendärsten Schiffe der Galaxie auf völlig neue Weise zum Leben.

Mit vier LEGO Minifiguren – darunter Smart Han Solo, Smart Chewbacca, Smart C-3PO und Smart Luke Skywalker – sowie vier LEGO Smart Tags lässt dich das Set spannende neue Funktionen entdecken, sobald du es mit einem LEGO Smart Brick koppelst. Zum ersten Mal im LEGO Star Wars Universum kannst du in Lichtgeschwindigkeit springen, Laser aus den Stud-Shootern abfeuern, Holoschach spielen oder deine Lichtschwert-Fähigkeiten mit LEGO SMART Play trainieren.

LEGO Star Wars Smart Play: Lukes Landspeeder

Das 215-teilige Set enthält eine LEGO Smart Minifigur von Luke Skywalker, einen Jawa und einen Gonk-Droiden sowie einen LEGO Smart Tag. In Verbindung mit einem LEGO Smart Brick schaltest du interaktive Funktionen wie das Auftanken und Reparieren des Landspeeders frei.

LEGO Star Wars Smart Play: Yodas Hütte und Jedi-Training

Mit dem 440-teiligen Set kannst du die ikonischen Szenen auf Dagobah neu erleben. Mit den Smart LEGO Minifiguren von Yoda und Luke Skywalker ermöglicht das Set zwei der legendärsten Jedi der Galaxis, auf innovative Weise miteinander zu interagieren.

Das Modell von Yodas Hütte verfügt über ein abnehmbares Dach, das dir einen einfachen Zugang zu einzigartigen Spielfunktionen über die enthaltenen LEGO Smart Tags ermöglicht. Zusammen mit dem treuen Droiden-Begleiter R2-D2 können die beiden Jedi die Macht ins Gleichgewicht bringen, Trainingseinheiten absolvieren oder sich in einem aus Steinen gebauten Bett ausruhen, sobald das Set mit einem LEGO Smart Brick verbunden ist.

LEGO Star Wars Smart Play: AT-ST Überfall auf Endor

Mit 347 Teilen und zwei LEGO Smart Tags kann die Smart LEGO Minifigur von Wicket den Kampf gegen den gebauten AT-ST aufnehmen, unterstützt vom AT-ST Piloten und einem Scout Trooper in LEGO Minifiguren-Form.

Baue Szenen aus Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter mit bewegungsaktivierten, dynamischen Sounds und Lichteffekten nach – einschliesslich der Gehgeräusche des AT-ST, Laserkanonen und der Speeder-Verfolgungsjagd, sobald eine Verbindung zum LEGO Smart Brick besteht.

LEGO Star Wars Smart Play: Mos Eisley Cantina

Mithilfe eines LEGO Smart Bricks kannst du die legendären Songs abspielen und ihnen einen ganz eigenen Sound verpassen.

Mit Obi-Wan Kenobi und Greedo als Smart LEGO Minifiguren sowie drei LEGO Smart Tags kannst du Karaoke singen, Droiden aus der Cantina werfen, Drinks schlürfen oder auf dem aus Steinen gebauten Dewback reiten – und noch viele weitere Spezialfunktionen und Easter Eggs entdecken. Das 666-teilige Set enthält ausserdem einen Sandtrooper und zwei Bandmitglieder als LEGO Minifiguren.

"LEGO Smart Play eröffnet den Fans eine völlig neue Galaxis des Spielens. Seit über 25 Jahren erzählen wir unglaubliche Geschichten mit LEGO Star Wars, und Lucasfilm war dabei ein fantastischer Partner. Es ist ein echter Nervenkitzel, dieses neue Abenteuer mit ihnen zu beginnen. Diese fünf neuen Sets zeigen, was unsere talentierten Teams mit der LEGO SmartPlay Plattform erschaffen können. Wir können den Fans nun völlig neue Erlebnisse bieten, die in Echtzeit darauf reagieren, wie du dich bewegst und spielst. Wir können es kaum erwarten, dass sie diese Sets in die Hände bekommen und eine weit, weit entfernte Galaxis wie nie zuvor erkunden."

Mike Ilacqua, Head of Product, LEGO Star Wars bei der LEGO Gruppe

"Obwohl er selbst nie ein Fan von Abenteuern war, habe ich C-3PO als LEGO Star Wars Minifigur schon immer geliebt – aber Smart Play hebt das Ganze auf ein völlig neues Level. Die Fans werden meinen Freund und andere geliebte Charaktere auf eine packende neue Art erleben können. Ich freue mich wahnsinnig und bin stolz darauf, dass 3PO nun Teil dieser unendlichen Smart Play Abenteuer sein wird."

Anthony Daniels, Schauspieler (C-3PO)

"Die Kombination aus fantasievollem Storytelling und innovativer Technologie ist Teil von allem, was wir tun. Unsere Zusammenarbeit mit der LEGO Gruppe stellt einen grossen Schritt nach vorn im interaktiven Spiel dar. Indem wir immersive Erlebnisse für Fans jeden Alters schaffen, freuen wir uns darauf zu sehen, wie sie auf der ganzen Welt ihre Lieblings-Star-Wars-Abenteuer mit diesen neuen Sets zum Leben erwecken."

Divya Dalal, Vice President of Global Hardlines bei Disney Consumer Products